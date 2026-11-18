L’OGC Nice n’a aucune intention de se séparer de son aigle emblématique. Sollicité par l’association de défense des animaux PETA, qui réclamait la mise à la retraite de Mèfi, le club azuréen a fermement rejeté cette demande. Présente depuis 2013, la mascotte du Gym survole l’Allianz Riviera avant les rencontres à domicile, une tradition que les dirigeants niçois souhaitent préserver. Dans un courrier adressé au président Maurice Cohen, PETA avait pourtant dénoncé les conditions dans lesquelles évolue l’animal. « Un stade rempli de supporters, avec ses chants, ses cris et ses éclairages, n’est pas adapté aux besoins d’un animal sauvage », estimait l’association, alertant sur les risques de stress, de désorientation et de panique. L’organisation proposait ainsi de transférer Mèfi dans un sanctuaire adapté à ses besoins et de remplacer l’aigle vivant par une mascotte fictive, à l’image de celle du Paris Saint-Germain. Une proposition qui n’a pas convaincu l’OGC Nice, déterminé à conserver ce symbole historique du club.

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Dans sa réponse, Maurice Cohen a défendu une tradition « profondément ancrée dans le patrimoine de la ville et du club », assurant qu’elle restait « parfaitement compatible avec une démarche responsable et respectueuse du bien-être animal ». Le président niçois a notamment insisté sur l’encadrement professionnel dont bénéficie Mèfi. « Mèfi est accompagnée par un fauconnier professionnel reconnu, titulaire de l’ensemble des certificats de capacité nécessaires à l’exercice de son activité », a-t-il précisé, soulignant que l’expérience de ce spécialiste constituait une garantie essentielle pour le suivi quotidien de l’animal. Le club rappelle également que son aigle participe à une vingtaine de représentations par an, entre les rencontres de Ligue 1 et les matchs de coupe disputés à domicile, et affirme lui offrir des conditions de vie favorables. De son côté, PETA maintient que l’environnement d’un stade de football n’est pas approprié pour un rapace et estime que le symbole de liberté représenté par l’aigle devrait justement conduire Nice à lui permettre de vivre dans un cadre plus naturel.