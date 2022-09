Pays-Bas : la nouvelle idée de Louis Van Gaal sur les pénaltys

Louis Van Gaal souhaite innover l'entrainement sur les pénaltys de sa sélection des Pays-Bas pour le prochain Mondial au Qatar. Alors qu'on connait l'importance de cette séance qui met les nerfs de tous les amateurs de football à rude épreuve, l'ex-entraineur de Manchester United aurait embauché Peter Murphy, un ancien joueur et entraineur de volleyball, selon Marca. Il aura pour objectif d'améliorer l’exécution des tirs mais aussi la position et les arrêts des gardiens lors des pénaltys donc. Murphy aura aussi pour mission de préparer les éventuels tireurs à « embarrasser » leur adversaire. Quand on sait à quel point cela se joue au mental, on comprend tout de suite mieux l'intérêt de cette démarche.

Si cela est autorisé, Louis Van Gaal a d'ailleurs déclaré qu’il choisirait quatre gardiens au sein de son équipe de 26 joueurs pour le Mondial : « je ne suis pas encore sûr parce que la FIFA ne nous a pas donné de clarté sur cette question, mais je pense qu’il est logique de le faire. » Déjà lors de la Coupe du monde 2014, le sélectionneur néerlandais avait surpris bon nombre d'observateurs avec une décision géniale. L’entraîneur de l’équipe nationale des Pays-Bas avait changé, à la dernière minute de la prolongation, le gardien titulaire pour son remplaçant afin que ce dernier se charge de la séance de tirs au but, un choix presque sans précédent dans des rencontres officielles. Krul était entré sur le terrain à la place de Cillessen, lui qui n’avait pas joué une seule minute du tournoi. Pour la réussite que l'on connait, les Pays-Bas s'étant qualifiés pour les demi-finales au Brésil.