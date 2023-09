OL : John Textor fonce désormais sur Fabio Grosso !

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais est toujours en pleine recherche de l’entraîneur qui succédera à Laurent Blanc. En effet, les deux parties avaient «décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. (…) L’Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l’équipe professionnelle», peut-on lire dans le communiqué du club rhodanien. Plusieurs noms ont d’ailleurs été sortis, déjà avant son départ du Rhône…

De l’Allemand Oliver Glasner à l’Italien Gennaro Gattuso en passant par l’Anglais Frank Lampard et l’Espagnol Julen Lopetegui, plusieurs noms étrangers ont été liés au banc de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1, qui n’a toujours pas connu la victoire en 4 journées de championnat. Parmi les cités, c’est le champion du monde 2006 avec la Squadra Azzurra, passé par Milan, Naples et Valence, qui semblait pressenti pour diriger les Gones. Finalement, John Textor avait fait poireauter cette piste pour tenter un pari avec un autre ex-international transalpin.

À lire

OL : John Textor a un nouveau favori pour son banc

Courtisé par l’OM cet été

En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais aurait fait de Fabio Grosso sa priorité pour redresser la barre et relancer les coéquipiers d’Alexandre Lacazette cette saison. Le quotidien sportif français ajoute que le technicien de 45 ans, passé par l’OL entre 2007 et 2009 (78 rencontres TCC, 2 buts et 5 passes décisives), s’est entretenu avec le président et homme d’affaires américain ces derniers jours. Son profil et son expérience feraient même l’unanimité au sein de la direction, contrairement à Gattuso.

La suite après cette publicité

Egalement vainqueur du Mondial allemand 12 ans auparavant, l’ex-arrière gauche italien (48 sélections, 4 buts) a déjà eu quelques expériences sur le banc d’une équipe première, notamment en Italie (Bari, Hellas Vérone, Brescia) et en Suisse (Sion). C’est avec Frosinone que l’ancien de la Juventus et de l’Inter Milan a connu sa dernière aventure en tant que coach, offrant d’ailleurs la promotion en Serie A aux Ciociari, champions de D2 l’an passé. Des performances qui ne sont pas passés inaperçues en France, puisqu’il avait déjà été courtisé par l’Olympique de Marseille cet été pour succéder à Igor Tudor.