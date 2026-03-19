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Kader Meïté convoqué par les Espoirs de la Côte d’Ivoire

Par Tom Courel
1 min.
La joie de Kader Meïté avec Rennes. @Maxppp

L’avenir de Kader Meïté semble prendre des tournures particulières depuis quelque temps. En effet, le jeune joueur formé au Stade Rennais avait quitté la Ligue 1 cet hiver pour atterrir sur un autre continent, afin d’évoluer sous les couleurs d’Al-Hilal. Il voit sa semaine être chamboulée. L’avant-centre franco-ivoirien de 18 ans venait d’être appelé en équipe de France Espoirs, mais celui-ci a finalement choisi la Côte d’Ivoire contre toutes attentes. Ce n’est pas tout.

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Une autre situation étrange vient entacher son départ vers l’Afrique, puisqu’il ne figure pas dans la liste des A en raison d’une information arrivée trop tardivement auprès de la Fédération. La liste étant pleine pour ce rassemblement, celui-ci devra donc patienter pour entrer dans le monde des grands et va ainsi représenter… les Espoirs ivoiriens. Le jeune joueur de Saudi Pro League défiera le Maroc lors d’une double confrontation, et ce, pour le plus grand bonheur des supporters du pays.

Pub. le - MAJ le
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