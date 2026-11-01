Ligue 1 : l’OM enchaîne contre Toulouse et revient dans la course à l’Europe

Signer une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Tel était l’objectif de l’Olympique de Marseille, ce dimanche soir, face au Toulouse Football Club. Neuvième du classement au coup d’envoi, le club marseillais pouvait, en effet, faire une belle opération comptable en cas de nouveau succès. Pour ce faire, Bruno Genesio alignait un 4-2-3-1 avec Harit, Gouiri et Paixao sur le front de l’attaque. Homme en forme des Olympiens, Abdelli était aussi présent dans l’entrejeu. De son côté, Jens Berthel Askou optait lui pour un 4-4-2 où Tengstedt et Russell-Rowe étaient associés en pointe. Mais devant son public, l’OM ne tardait pas à prendre le contrôle des opérations et enflammer le Vélodrome.

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Après un dégagement approximatif de Restes sur sa première prise de balle, les Marseillais récupéraient le ballon dans la moitié de terrain adverse et Gouiri lançait parfaitement Harit, qui trompait le gardien toulousain d’un subtil tir de l’extérieur du droit (1-0, 1er). Idéalement lancé, l’OM maintenait la pression mais allait tout de même se faire une énorme frayeur : d’abord sur une frappe de Jörgensen détournée par De Lange, puis sur un tir de Tengstedt contré in-extremis par la tête de Nnadi (12e). Sous pression, les Phocéens perdaient aussi Emerson sur blessure, remplacé par Garcia au quart d’heure de jeu. Un coup dur qui était toutefois loin d’enrayer la machine marseillaise. Malgré un léger réveil des Violets, les locaux faisaient le break sur une nouvelle projection rapide.

L’OM reçu 4 sur 4

Profitant d’une remise de Paixao, Gouiri était trouvé à l’entrée de la surface et enchaînait d’une superbe frappe croisée à ras de terre pour doubler la mise (2-0, 25e). En pleine confiance, l’OM harcelait les Toulousains. Un pressing tout proche de profiter à Abdelli, qui récupérait le cuir dans les pieds de Nicolaisen avant de tenter le lob sur Restes. En vain. Une petite gourmandise qui n’était pas forcément au goût de Genesio mais confirmant les belles dispositions olympiennes ces dernières semaines. Solide défensivement, sauvé par un grand De Lange encore décisif face à Russell-Rowe (39e) et réaliste sur le plan offensif, l’OM pouvait une nouvelle fois compter sur certaines individualités (Abdelli, Gouiri, Harit) et rentrait logiquement en tête à la pause. Aguerd aurait d’ailleurs même pu un peu plus aggraver le score sur corner mais sa tête était parfaitement détournée par le portier toulousain (42e).

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Au retour des vestiaires, les transitions phocéennes étaient toujours aussi tranchantes et le TFC, malgré l’entrée d’Oppong, subissait. Et lorsque les Pitchouns parvenaient à se déployer ? De Lange, héroïque ce dimanche soir, se montrait toujours aussi impérial (48e, 58e, 64e). Bousculé, l’OM restait toutefois dangereux, à l’image de Paixao qui trouvait le poteau sur sa tête plongeante (59e) ou Gouiri qui manquait de peu le cadre (60e). Dans la dernière demi-heure, les débats étaient toujours aussi ouverts mais la domination toulousaine était de plus en plus criante. Opportuniste au second poteau, Tengstedt pensait même relancer les siens mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (68e). Hidalgo voyait lui aussi sa joie écourtée pour une nouvelle position illicite du même Tengstedt (77e). Finalement, les coéquipiers d’Egan-Riley ne faiblissaient pas et sécurisaient une nouvelle précieuse victoire (2-0). Avec ce 4e succès de rang en championnat, l’OM remonte à la 6e place du classement, à cinq petits points du leader parisien. De son côté, Toulouse pointe au 11e rang.