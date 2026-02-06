Stade Rennais : les vérités d’Habib Beye sur la soirée mouvementée du Vélodrome

Le match à Marseille a laissé des traces du côté du Stade Rennais (3-0). Pas vraiment dominés par une équipe de l’OM chahuté par ses supporters, les Brétiliens se sont noyés tout seuls avec cette erreur de Merlin après une minute de jeu. Puis une seconde au retour de la pause. La prestation d’ensemble n’a elle pas permis de revenir au score, aboutissant à une élimination assez lourde au final. L’équipe a encaissé 9 buts sur ses 3 derniers matchs.

En plus de la défaite, l’ambiance du vestiaire a pris un coup dans l’aile. Moussa Al-Tamari et Brice Samba ont eu un accrochage avec Habib Beye, à la pause pour le Jordanien suite à une remarque de son entraîneur, et durant la rencontre pour le gardien, en raison de cette fameuse relance aboutissant au second but marseillais. Ce dernier lui a répondu, ce qui n’a pas plu. Forcément, la défaite et l’ampleur du score n’aident pas à apaiser les âmes.

«Je suis encore surpris par le côté inexact de tout ce qui est rapporté»

La réponse d’Habib Beye à ces événements de groupe était attendue. Il a nié d’un seul bloc. «Dans ma tête ça va très bien. Malheureusement dans le vestiaire, on a pu voir que beaucoup de choses ont été rapportées. Je suis encore surpris par le côté inexact de tout ce qui est rapporté, prévient-il d’emblée à propos d’Al-Tamari notamment. Tout ce qui est relaté est inexact. Ce n’est pas un accrochage mais une consigne de coach comme dans tous les vestiaires». Il appelle surtout au calme.

«On sait aussi que ça tourne vite dans un sens ou l’autre. Il faut être calme. On ne peut pas être dans cette situation comme celle-ci ou tout est vu de manière négative. On se rapproche mais on repart dans une crise incroyable, constate le technicien. Je protège mon groupe, et ce qui est dommage, c’est que tout sorte et que c’est déformé. Il faut relater les faits réels et non pas inventés. Je ne suis pas pour rétablir la vérité mais je dois protéger mon groupe par rapport à ça.»

Lens et le PSG n’arrivent pas au bon moment

«C’est une consigne de coach très simple, tout simplement», appuie le coach, qui a aussi défendu ses consignes et sa réaction de match après Marseille où il a pu paraître un peu côté du sujet en se disant satisfait de son équipe. «Vous n’avez pas compris ce que j’ai dit. Notre ambition, c’était d’essayer d’équilibrer le rapport de force de possession. On a eu le ballon 52% du temps. Face à l’OM peu d’équipes peuvent rivaliser», explique-t-il, mettant en cause le déchet technique.

«C’est pour ça que j’ai dit que j’étais fier de mes joueurs et de leur personnalité de prendre le ballon à Marseille, qui a quand même douté au Vélodrome». Selon lui, le Stade Rennais a eu des situations pour recoller au score durant cette rencontre. Les mauvais choix techniques en ont décidé autrement. À lui de trouver les solutions pour rectifier le tir dès demain lors d’un déplacement périlleux à Lens (2e), une semaine avant la réception du PSG. Il y a urgence en la demeure.