PSG - Juve : Canal+ victime d'une malveillance ?

Canal+ n'a pas été au niveau de la rencontre qu'elle a diffusé ce mardi soir. En effet, lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin comptant pour la 1ère journée de la Ligue des Champions, de nombreux abonnés se sont plaints de problèmes de diffusion sur l'application de la chaine cryptée (on parle de 100 000 à 200 000 personnes concernés). Ces derniers n'ont donc pas pu regarder le match dans des conditions acceptables. Un problème technique serait à l'origine des problèmes rencontrés par les utilisateurs mais un acte de malveillance n'est pas non plus écarté pour l'instant selon L'Equipe.

Via un message sur le réseau social Twitter, le média français avait prévenu ses clients des risques liés aux nombreuses connexions simultanées : « face à la forte affluence, vous pouvez rencontrer des difficultés pour vous connecter à MyCanal. Nous vous invitons à patienter quelques minutes afin d'éviter un trop grand nombre de connexions simultanées. » Cela pourrait expliquer une partie des dysfonctionnements. Interrogé par l'AFP, Frank Cadoret, directeur général adjoint du groupe, a déclaré : « au nom de Canal+, je présente mes excuses aux clients qui n'ont pas pu voir le match. On a des clients qui se faisaient une joie de regarder le match, on est là pour les divertir, pas les décevoir et leur apporter de la frustration. » Dans ces conditions, Canal+ a décidé de réagir et promet un geste commercial pour les abonnés lésés.