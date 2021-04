Liga : la course au titre est complètement folle

La suite après cette publicité

Les amateurs de foot en France et en Espagne sont gâtés pour cette fin de saison. Si la course au titre en Ligue 1 s'annonce passionnante, nos voisins espagnols ont eux aussi un joli sprint final en perspective, avec quatre clubs qui ont encore toutes leurs chances d'être sacrés. Tant l'Atlético de Madrid que le Real Madrid, le FC Barcelone et même Séville peuvent soulever le trophée de champion national. Concrètement, les quatre écuries se tiennent en seulement trois points.

Alors qu'il avait réussi à creuser un écart de plus d'une dizaine de points, l'Atlético de Madrid est en train de s'écrouler en cette fin de saison. Deux petites victoires sur les cinq dernières journées, et une équipe qui dégage des sensations plutôt moyennes, avec des joueurs qui semblent en manque de confiance. De son côté, le Real Madrid avait réussi une belle remontée, profitant donc des échecs des Colchoneros. Mais l'équipe de Zinedine Zidane commence à stagner en Liga, avec deux 0-0 sur les trois dernières journées, qui témoignent de certaines difficultés dans l'animation offensive, peut-être trop rédhibitoires pour prétendre au titre. Il y a aussi cette participation à la Ligue des Champions, qui va forcément laisser des traces dans cette saison intense, où Zinedine Zidane doit déjà composer avec de nombreux blessés.

Le FC Barcelone dégage les meilleures sensations, Séville l'invité surprise

Tout le contraire d'un FC Barcelone qui termine en fanfare. Portés par Frenkie de Jong, Pedri et Lionel Messi, avec un collectif qui tourne à merveille, les Blaugranas dégagent actuellement les meilleures sensations et ne dépendent que d'eux mêmes pour aller chercher ce titre, qui serait pour le moins inespéré au vu du contexte institutionnel difficile qui a régné pendant une bonne partie de la saison. Pour beaucoup d'observateurs, les Blaugranas sont aujourd'hui les mieux armés pour aller au bout en Liga. Mais la défaite surprise contre Grenade a subitement mis un coup d'arrêt à la dynamique barcelonaise et il faudra voir les répercussions de ce revers sévèrement condamné par la presse catalane.

De son côté, sans faire de bruit, le Séville de Julen Lopetegui s'est aussi invité au débat. Avec ce bilan de sept victoires sur les huit dernières journées et cette victoire 1-0 contre l'Atlético qui a reboosté les Andalous, les coéquipiers de Suso et de Joan Jordan sont peut-être l'équipe la plus équilibrée sur le papier. Pas la plus talentueuse, mais sans aucun doute la mieux rodée et celle qui a le moins de lacunes, avec une défense solide et une attaque fiable, d'autant plus que le Papu Gomez commence à trouver ses marques après des débuts difficiles.

Un calendrier fou

Mais surtout, ces quatre équipes vont se rencontrer au cours de week-ends complètement fous dans les prochaines semaines. Lors de la 35e journée, prévue entre le 7 et le 10 mai, déjà présenté par la presse ibérique comme le week-end du titre, on aura notamment un FC Barcelone - Atlético de Madrid et un Real Madrid - Séville ! Deux rencontres qui pourraient sceller les chances de titre des perdants. D'un point de vue calendrier, c'est Séville qui semble le plus mal embarqué, avec en plus de ce match contre les Merengues, des duels contre l'Athletic, Valence et Villarreal, là où une équipe comme l'Atlético va affronter, sur ses cinq derniers matchs, trois équipes de milieu ou bas de tableau.

Autant dire que les prochaines semaines seront palpitantes à suivre. Si le contenu des matchs n'est pas toujours glorieux cette saison en Liga, avec de façon globale des rencontres pauvres en spectacle et en buts, un temps de jeu effectif assez bas globalement et un jeu qui tend beaucoup vers la défensive en général, les amateurs du championnat espagnol auront au moins droit à un joli suspense. D'autant plus qu'au sein de nos quatre candidats, on retrouve tout de même des individualités en forme. Pas de doutes, Marcos Llorente, Yannick Carrasco, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Karim Benzema, Toni Kroos, Youssef En-Nesyri ou Suso nous réservent un money time alléchant.