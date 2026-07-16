Strasbourg double Benfica et va s’offrir une recrue à 20 M€

L’été s’annonce particulièrement animé du côté de Strasbourg. Après avoir confié son banc à Hugo Oliveira, arrivé en provenance de Famalicão, le Racing s’apprête à remodeler en profondeur son effectif. Emanuel Emegha a déjà rejoint Chelsea, tandis que Julio Enciso et Diego Moreira attisent les convoitises. Pour rester compétitif, le club alsacien doit donc rapidement se renforcer, notamment dans le secteur défensif.

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Dans cette optique, Hugo Oliveira avait recommandé deux profils du championnat portugais qu’il connaît parfaitement : Bastien Meupiyou (FC Alverca) et surtout Ibrahima Ba (Famalicão). Et selon les informations de Record, Strasbourg a finalement tranché en accélérant sur le dossier du défenseur sénégalais de Famalicão. Le Racing est même parvenu à devancer Benfica, qui avait pourtant fait du joueur sa priorité pour remplacer António Silva, parti à Bournemouth.

Un solide défenseur pour 20 millions

Toujours selon le média portugais, Benfica pensait pourtant avoir pris une sérieuse option sur le dossier. Le club lisboète a même tenté un dernier coup de poker en envoyant Marco Silva convaincre personnellement Ibrahima Ba de rejoindre les Aigles, en lui présentant le rôle qui l’attendait dans l’effectif. En vain. Le défenseur de 21 ans avait déjà fait son choix, préférant retrouver Hugo Oliveira, l’entraîneur qui l’a lancé chez les professionnels à Famalicão et accompagné dans sa progression.

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Ce choix va rapporter une très belle somme au club portugais. D’après Record, Strasbourg va débourser 20 millions d’euros pour s’attacher les services d’Ibrahima Ba. Famalicão conservera également 15 % sur une future plus-value en cas de revente. Un investissement conséquent pour le Racing, qui envoie un signal fort sur ses ambitions en s’offrant l’une des révélations du championnat portugais tout en coiffant Benfica au poteau. Le jeune Sénégalais a disputé 24 matches la saison passée (1 but et 1 passe décisive).