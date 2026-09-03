LOSC : Olivier Létang tire déjà la sonnette d’alarme

Davide Ancelotti faisait grise mine malgré la victoire de son équipe à Toulouse (1-0). Le technicien n’est pas dupe, si le résultat est là, le contenu n’y est pas. Le LOSC a été dominé une grande partie du match, sauvé à plusieurs reprises par un grand Berke Özer. « C’est une sensation négative malgré le résultat positif. Il y a beaucoup de choses qu’on a mal fait, reconnaît le technicien italien sur Ligue 1+. Nous n’avons pas la sensation d’avoir gagné le match, mais nous apprenons. On ne peut pas reproduire ce genre de match. On a eu de la chance, quand la semaine dernière, nous n’avons pas eu beaucoup de chance. »

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« Il y a deux choses, poursuit l’entraîneur lillois. Nous n’étions pas bien, et Toulouse a fait un très bon match. On n’a pas été surpris non plus de leur match car contre Lyon déjà, ils avaient bien joué. J’ai des responsabilités dans ce match, on est tous ensemble. Les joueurs savent qu’il faut faire mieux, et moi aussi. Il faut donner une autre image avec la coupe d’Europe qui arrive. Remporter les trois points, c’est très important. Le résultat est le plus important mais je n’oublie pas le reste non plus. » Avec cette seconde victoire en 3 journées, son équipe est tout de même tout en haut du classement. Olivier Létang est sur la même longueur d’onde que son coach. Il va même plus loin en mettant les joueurs face à leurs responsabilités. « Je dis attention car dès qu’on n’a pas ces ingrédients-là, on n’existe pas. Il faut être lucide, c’est un miracle les trois points, constate le président des Dogues. J’ai vu beaucoup de choses qui m’ont inquiété dans les attitudes et les comportements. Il faut un engagement autre dans le sport de haut niveau. On a eu de la réussite aujourd’hui, mais si on reproduit ça… c’est une alerte. »