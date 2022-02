PSG, Majorque : Sergio Rico évasif sur son avenir

Cet hiver, Sergio Rico (28 ans) a quitté le Paris Saint-Germain pour être prêté à Majorque, 17e du classement de Liga. De retour en Espagne, le gardien de but voulait bénéficier d’un meilleur temps de jeu qu’à Paris pour relancer sa carrière. Mais une fois que la saison sera terminée, Rico voudra-t-il rester à Majorque ?

« Dans ce qu’on a signé, il n’y a pas d’option d’achat, mais on verra ce qu’il se passera en fin de saison. On s’attend à du mouvement lors du mercato estival. Ce que j’espère, c’est que Majorque reste en première division et je ferai tout mon possible pour ça. Peu importe ce qu’il se passera, je garderai toujours Majorque dans mon cœur », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Marca. Pour rappel, Rico est lié au PSG jusqu'en 2024.