Pep Guardiola annonce l'arrivée de Sergio Agüero au FC Barcelone

En Catalogne, les médias disent que ça sent très bon. Après dix ans passés à Manchester City et 184 buts inscrits en 275 matches de Premier League, Sergio Agüero (32 ans) est sur le point de rejoindre le FC Barcelone. L'international albiceleste (97 sélections, 42 réalisations) doit même parapher un bail de deux ans et touchera un salaire estimé à 5 M€ par saison.

Agüero, une recrue au profil idéal pour les Blaugranas. Tout d'abord parce qu'il arrive libre de tout contrat. Plombé par une situation financière catastrophique, le club espagnol ne peut plus dépenser des fortunes pour se renforcer. Ensuite, Agüero est un joueur d'expérience qui a l'énorme avantage d'être un proche de Lionel Messi.

Guardiola content pour le Barça

À l'heure où les Culés cherchent à convaincre La Pulga de prolonger son bail, le futur ex-Mancunien a tout de l'atout pouvant faire pencher la balance en faveur des Blaugranas. En tout cas, l'arrivée du Kun au Camp Nou ne fait plus de doute. Surtout depuis ce qu'a lâché Pep Guardiola au micro de la BBC, au moment de célébrer le titre des Citizens en Angleterre.

«Je suis presque sûr. Peut-être que je vais trahir un secret, mais il est peut-être proche d'un accord avec le club de mon cœur, Barcelone. Il va jouer avec le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, et je suis sûr qu'il va se régaler et qu'il va rendre le Barça plus fort quand il sera sur le terrain». En trois phrases, Guardiola a donc quasiment officialisé la venue d'Agüero au Barça et a peut-être annoncé la fin du feuilleton Messi. À moins que...