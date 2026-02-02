Le Real Madrid se fait encore assasiner en Espagne !

Que ce soit avec Xabi Alonso ou avec Alvaro Arbeloa, la saison du Real Madrid continue d’être compliqué. Ce mercredi, les Merengues ont connu un vrai coup dur en perdant 4-2 sur la pelouse de Benfica en Ligue des Champions. Conséquence, le club merengue a été rétrogradé hors du top 8 de la Ligue des Champions et devra passer par une confrontation aller-retour en barrages contre… Benfica. Ce dimanche, on attendait donc un autre visage pour la formation madrilène à domicile. Contre le Rayo Vallecano cela a bien début avec un joli but de Vinicius Junior mais Jorge De Frutos a égalisé après la pause. S’en est suivi des offensives stériles et une fin de match tendue où les Franjirrojos ont été réduits à neuf avec les exclusions de Pathé Ciss et Pep Chavarria tandis que Kylian Mbappé a eu la possibilité de marquer sur penalty pour arracher une victoire 2-1.

Si le résultat reste positif et permet aux Merengues de rester au contact à un point du FC Barcelone qui avait gagné contre Elche (3-1) ce samedi, le contenu pose question et les choix d’Alvaro Arbeloa aussi. Sur la fin du match, le Real Madrid était caricatural avec un seul défenseur de métier dans le onze avec le seul David Alaba qui était accompagné par trois milieux avec Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Plus haut, Dani Ceballos était seul avec cinq attaquants : Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrygo, Brahim Diaz et Gonçalo Garcia dans un rôle atypique d’ailier droit. Une posture qui a du mal à passer auprès de la presse Espagnole.

Incompréhension tactique et prestation affligeante

«Moins d’un mois s’est écoulé depuis, et pourtant, le temps semble interminable. Depuis, l’entraîneur originaire de Salamanque a décroché trois victoires : un succès convaincant face à Villarreal, une victoire offensive éclatante contre Monaco, et une victoire arrachée dans les arrêts de jeu face au Rayo Vallecano, réduit à neuf après avoir concédé un penalty. À cela s’ajoute la défaite humiliante lors de leur premier match de Coupe du Roi contre Albacete et la douloureuse défaite 4-2 face à Benfica, qui a fait sortir le club du top 8. Au-delà des résultats, le chaos tactique s’est accentué», note de son côté Sport. Marca a aussi été dur avec la Casa Blanca : «le Real Madrid joue très mal, mais ce sont les rois du chaos.»

«En ces temps incertains, on passe du sourire à la tristesse. Et le public du Bernabéu, bouillonnant de colère pendant presque toute la rencontre, n’a retrouvé sa joie que lors de l’attaque finale, dans le chaos ambiant. Il a alors pardonné à son équipe sa prestation catastrophique durant la majeure partie du match. Le Real Madrid a de nouveau mal joué, très mal même, et pendant longtemps. Mais lorsque la rencontre a sombré dans le chaos total, il a su arracher la victoire et rester à un point seulement du FC Barcelone», poursuit le média espagnol. «Le Real Madrid est au bord du gouffre.

Un penalty transformé par Mbappé dans le temps additionnel a évité un nouvel effondrement au Real Madrid, hué par ses supporters. Bellingham s’est blessé. Le Rayo Vallecano a terminé la rencontre à neuf», écrit de son côté As qui estime que si le Real Madrid est dans les clous, la rupture est proche. Plus que jamais, les Merengues sont sur un fil.