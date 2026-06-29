Coupe du Monde 2026, Pays-Bas : ça vire au cauchemar pour Memphis Depay

Il y a encore quelques semaines, Ronald Koeman ne cachait pas son optimisme concernant Memphis Depay. Malgré une préparation perturbée par une blessure, le sélectionneur néerlandais assurait que son attaquant pouvait même débuter les rencontres. « Memphis est fit, pourrait aussi débuter. On est contents des progrès qu’il a faits ces dix derniers jours. Il est important pour l’équipe nationale », expliquait alors le technicien. Le principal intéressé partageait d’ailleurs cette confiance, répétant que « son ressenti était bon », lui qui a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en huit matches de qualifications.

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Mais derrière ces discours, son statut s’était déjà fragilisé avec les Oranje. Son manque de rythme et sa condition physique laissaient planer un doute sur sa capacité à redevenir le leader offensif des Oranje. L’ex-capitaine de l’OL a délivré une passe décisive pour Crysencio Summerville lors de la démonstration face à la Suède (5-1), mais n’a pas vraiment rassuré sur le terrain et la concurrence en a profité. Donyell Malen s’est imposé sur son côté, tandis que Brian Brobbey a explosé. L’attaquant de 24 ans a signé un doublé contre la Suède avant d’enchaîner avec un nouveau but face à la Tunisie.

Memphis Depay n’arrive plus à performer

Sauf énorme surprise, c’est encore lui qui débutera le seizième de finale face au Maroc, dans la nuit de lundi à mardi, sous les yeux d’un Memphis Depay contraint de constater son déclassement. Après la prestation poussive des Oranje contre le Japon, plusieurs médias locaux n’ont pas épargné l’ancien capitaine, évoquant un Memphis «choquant physiquement», un « Memphis traînant des pieds », tout en pointant les changements ratés de Ronald Koeman. Les critiques dépassent même désormais le cadre du tournoi. Johan Derksen, l’une des voix les plus influentes du football néerlandais, a estimé que « sa carrière internationale est probablement terminée ».

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Loin d’être écarté du groupe, il conserve l’expérience et le poids de son immense carrière internationale. Mais la dynamique est clairement en faveur de la nouvelle génération. Le déclassement du meilleur buteur de l’histoire des Oranje illustre parfaitement la transition offensive engagée par Ronald Koeman. Et sauf retournement spectaculaire lors de la phase à élimination directe, ce Mondial 2026 pourrait bien marquer la fin d’une époque pour l’un des plus grands attaquants de l’histoire des Pays-Bas, qui n’a pas joué plus de 20 minutes par match durant la phase de groupes.