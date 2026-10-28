Ballon d’Or : l’Espagne dévoile les raisons de la défaite de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé devra encore patienter avant de soulever le Ballon d’Or. L’attaquant du Real Madrid a terminé à la deuxième place de l’édition 2026, organisée à Londres, derrière Harry Kane, sacré pour la première fois de sa carrière lundi soir. Malgré une saison particulièrement prolifique sur le plan personnel, le Français n’a pas réussi à convaincre les votants de lui attribuer la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Une nouvelle désillusion pour le capitaine des Bleus, qui espérait enfin être récompensé après plusieurs années passées parmi les meilleurs joueurs de la planète.

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Cette deuxième place représente néanmoins le meilleur résultat de Mbappé dans l’histoire du trophée. Déjà régulièrement présent dans le top 10, le Madrilène avait notamment terminé troisième en 2023. Cette fois, ses performances individuelles semblaient lui donner de solides arguments. Meilleur buteur de la Liga avec le Trophée Pichichi, meilleur buteur de la Ligue des Champions et meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026, il affichait des statistiques impressionnantes. Pourtant, ces distinctions n’ont pas suffi à faire pencher la balance en sa faveur. Une défaite difficile à digérer pour un joueur qui estimait mériter cette consécration.

Pas de trophée collectif

Pour expliquer cet échec, le quotidien espagnol Marca met en avant un élément déterminant : les trophées collectifs. Dans son analyse publiée au lendemain de la cérémonie, le média estime que la réponse se trouve chez les trois précédents lauréats, en les personnes de Rodri, Ousmane Dembélé et Harry Kane. Tous ont été associés à des équipes capables de remporter des titres majeurs, un avantage qui a pesé dans la course au Ballon d’Or. À l’inverse, malgré son rendement offensif, Mbappé n’a pas connu une saison suffisamment aboutie avec le Real Madrid sur le plan collectif. Pour la presse espagnole, ses statistiques n’ont pas compensé le manque de succès de son équipe.

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Marca insiste également sur le profil des joueurs récompensés ces dernières années. Au-delà de leur capacité à marquer, Rodri, Dembélé et Kane incarnent, chacun à leur manière, une forme de contribution collective qui dépasse les simples statistiques individuelles. Le média rappelle que le Ballon d’Or reste une distinction personnelle, mais qu’il récompense de plus en plus les joueurs capables de faire briller leur équipe et de l’accompagner vers les titres. Le parcours européen du Real Madrid et ses résultats sur la saison ont ainsi desservi Mbappé, malgré ses performances. Pour enfin décrocher le trophée, le Français devra donc continuer à empiler les buts, mais aussi conduire la Maison Blanche vers les grandes consécrations qui lui ont manqué.