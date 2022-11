Stade Rennais : Genesio ne fera pas comme Tudor

Les déboires de l'OM font office de piqûre de rappel. Au lendemain de l'élimination de toutes compétitions européennes du club phocéen, Bruno Genesio a affirmé en conférence de presse qu'il avertirait ses joueurs du score de l'autre match de sa poule entre le Dynamo Kiev et Fenerbahçe. «Bien sûr que c’est un rappel. Après, quand vous êtes pris dans un match avec toute la tension qu’il y a, une ambiance de fou, c’est difficile. (...) C’est malheureux pour eux car ils perdent la Ligue Europa mais comment leur en vouloir de vouloir marquer ce deuxième but qui aurait pu les envoyer en huitièmes de finale de Ligue des champions. Oui on essaiera de se tenir informé sur la fin de match.»

Mardi, Igor Tudor n'a pas souhaité tenir ses joueurs au courant du résultat entre le Sporting CP et l'Eintracht Francfort. Les Olympiens ont tout fait pour aller chercher la victoire face à Tottenham, synonyme de qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Au lieu de cela, ils ont encaissé un but fatal à la dernière seconde et ont fini par tout perdre, même la qualification en barrage de Ligue Europa qu'ils tenaient en leurs mains. Une mésaventure que ne souhaite pas connaître le Stade Rennais, qui joue ce jeudi face à Larnaca en C3. L'enjeu n'est pas le même non plus car les Bretons sont déjà assurés de se qualifier pour le tour suivant. Ils joueront en revanche la première place de leur poule dans un match à distance avec Fenerbahçe.