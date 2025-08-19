Menu Rechercher
Commenter 7
Premier League

Premier League : la folle statistique d’Arsenal contre les équipes du Big 6

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Viktor Gyökeres avec Arsenal @Maxppp

Ce dimanche, Arsenal a bien lancé sa nouvelle saison en Premier League. Malgré un contenu poussif, les Gunners sont allés chercher une victoire précieuse sur la pelouse d’Old Trafford et face à un Manchester United dangereux (0-1). Un succès qui leur permet de parfaitement entamer cette nouvelle cuvée mais également de poursuivre leur incroyable série.

La suite après cette publicité

En effet, face aux équipes du Big 6, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas perdu depuis avril 2023. Une série qui court donc depuis 844 jours. Durant cette période, les Londoniens n’ont perdu aucun de leurs 22 matches face aux équipes du Big 6 (13 victoires, 9 matches nuls). Leur dernier revers a eu lieu lors d’une rencontre à l’Etihad Stadium contre Manchester City (4-1).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier