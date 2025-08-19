Premier League : la folle statistique d’Arsenal contre les équipes du Big 6

Ce dimanche, Arsenal a bien lancé sa nouvelle saison en Premier League. Malgré un contenu poussif, les Gunners sont allés chercher une victoire précieuse sur la pelouse d’Old Trafford et face à un Manchester United dangereux (0-1). Un succès qui leur permet de parfaitement entamer cette nouvelle cuvée mais également de poursuivre leur incroyable série.

En effet, face aux équipes du Big 6, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas perdu depuis avril 2023. Une série qui court donc depuis 844 jours. Durant cette période, les Londoniens n’ont perdu aucun de leurs 22 matches face aux équipes du Big 6 (13 victoires, 9 matches nuls). Leur dernier revers a eu lieu lors d’une rencontre à l’Etihad Stadium contre Manchester City (4-1).