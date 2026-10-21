Real Madrid : Kylian Mbappé prend la parole après la nouvelle soirée noire de Vinicius Jr !

Le Real Madrid a fait le boulot avant le Clasico. Si le FC Barcelone s’est incliné 4-2 face au Paris Saint-Germain mardi, les troupes de José Mourinho sont venues à bout du RB Leipzig sur le score de 4-1, remportant cette troisième rencontre de Ligue des Champions sans trop de complications. Avec, au passage, de jolis buts de joueurs comme Kylian Mbappé et Yan Diomandé, entré en cours de match, et qui régale de plus en plus les supporters.

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Et si l’Ivoirien a le vent en poupe du côté de Madrid en ce moment, ce n’est clairement pas le cas de son concurrent, Vinicius Jr. Titulaire ce soir, celui qui ne pourra pas jouer face au Barça à cause de sa suspension en Liga a rendu une prestation très médiocre. Une fois encore. Et le Bernabéu n’a pas hésité à le siffler. On a encore vu un Brésilien peu inspiré avec le ballon, incapable de faire des différences, et toujours limité sur le plan physique. Clairement, si on devait faire un sondage demandant d’attribuer le poste d’ailier gauche titulaire entre Vinicius Jr et Yan Diomandé en ce moment à Madrid, la majorité des supporters répondrait Diomandé.

Mbappé vole au secours de Vini

Un contexte de plus en plus compliqué donc pour celui qui a pourtant signé une prolongation XXL avec les Merengues cet été, et qui fait aussi partie des chouchous de Florentino Pérez. Après le match, Kylian Mbappé a été interrogé sur le numéro 7 merengue, et il a tenu à le défendre. « Vinicius, on le sent bien. C’est normal qu’il soit un peu triste, car il veut donner beaucoup de choses à cette équipe, et aussi aux supporters. Il doit être tranquille, et il doit être fier du joueur qu’il est. La qualité, il l’a », a ainsi expliqué le Bondynois devant les caméras de Movistar.

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Il en a aussi profité pour évoquer ses prestations récentes, expliquant ne pas être totalement satisfait. « Pour moi, rien n’a changé. Je dois marquer des buts. Je pense que je peux faire encore mieux. Ce n’est pas suffisant pour un joueur comme moi. Il faut continuer », a déclaré Kylian Mbappé. Nul doute qu’il se sait très attendu pour ce Clasico de dimanche…