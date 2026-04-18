Arabie saoudite : les dessous du départ surprise d’Hervé Renard

Partira ? Partira pas ? La réponse est finalement oui. Hervé Renard a bel et bien été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’Arabie saoudite, à seulement deux mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde où le pays doit affronter l’Uruguay, l’Espagne et le Cap-Vert au sein du groupe H. Forcément le timing de cette décision a de quoi surprendre. Et même si l’avenir du Français était devenu incertain ces dernières semaines, la tendance était plutôt à son maintien, lui qui avait déjà mené les Saoudiens au dernier Mondial, battant au passage l’Argentine, futur vainqueur du tournoi.

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La lourde défaite contre l’Égypte en amical (4-0), puis face à la Serbie (2-1), ont mis à mal la confiance qu’on pouvait lui accorder. Revenu en 2024 au poste, après la parenthèse olympique avec l’équipe de France féminine, Renard n’arrivait plus à convaincre. Les médias locaux estimaient que l’équipe ne progressait plus sous ses ordres. Tactiquement, elle devenait trop prévisible et la dernière trêve a mis en lumière une certaine défiance de la part de pas mal de joueurs, qui ont prétexté vouloir se concentrer sur leur club plutôt que la sélection.

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Renard voulait rester

Le président de la fédération l’a bien compris, selon L’Equipe. Malgré cela, il caressait l’espoir de conserver le Français, qui souhaitait rester et se sentait toujours légitime à poursuivre sa mission, surtout à l’aube de disputer ce qui aurait pu être sa 3e Coupe du Monde. Une première réunion a eu lieu et allait dans ce sens, jusqu’à l’apparition de la rumeur annonçant un intérêt du Ghana pour la venue de Renard. Les dirigeants n’ont pas bien pris cette possibilité, surtout dans cette période actuelle où l’équipe nationale n’est pas au mieux.

La seconde réunion fut celle de trop. Le double vainqueur de la CAN a eu beau défendre son projet, la fédération a décidé de s’en séparer. Sans doute a-t-elle été mise sous pression par le contexte médiatique, désireux de voir quelqu’un d’autre à la tête des Faucons verts. Le nom de Walid Regragui a par exemple été cité, lui qui a quitté le Maroc avec la finale de la CAN. Une 3e Coupe du Monde attendra pour le sélectionneur français, le Ghana également puisque Carlos Queiroz a finalement été appelé au chevet des Black Stars.