Bayern-PSG : Mauricio Pochettino félicite ses joueurs

Le Paris SG s'est imposé ce mercredi sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions (2-3). Un véritable exploit, vu la physionomie de la rencontre, face à une écurie encore invaincue dans la compétition cette saison. Évidemment, Mauricio Pochettino avait le sourire à l'issue de la partie au micro de RMC Sport.

«Je suis content du résultat, de l’état d’esprit de l’équipe qui a surmonté beaucoup de difficultés, contre le Bayern Munich, la meilleure équipe d’Europe depuis plusieurs années. Ils ont fait preuve d'un esprit de sacrifice et de solidarité énorme. On cherche à répéter ça match après match», a expliqué le technicien argentin avant de poursuivre.

Sacrifice et solidarité

«Quand tu gagnes, c’est plus facile d’expliquer et de dire que tu avais raison, mais le mérite revient aux joueurs qui sont les acteurs principaux et qui ont eu un rendement incroyable ce soir. Il y a eu de la lutte, du sacrifice et de la qualité, car on a aussi des grands joueurs de qualité», a-t-il insisté. Le coach parisien s'est ensuite projeté sur le retour, dans une semaine, au Parc des Princes.

«Il reste 90 minutes, on les respecte beaucoup, ça sera très dur de se qualifier et passer ce tour. (...) On a un petit avantage, on espère que, dans le scénario, ça sera différent (du retour contre le FC Barcelone), ce sera notre envie. Ce qui se passe sur le terrain, ensuite, cela dépendra des évènements», a-t-il conclu, conscient que tout reste ouvert. Le rendez-vous est pris.