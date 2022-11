CdM 2022, Argentine : les regrets d'Angel Di Maria

La suite après cette publicité

C'est le premier coup de tonnerre de cette Coupe du monde 2022 : l'Argentine, complètement dépassée par l'envie de l'Arabie saoudite, a chuté d'entrée de jeu dans la compétition (1-2) et mis fin à une série d'invincibilité qui s'étendait à 36 matchs avant cette rencontre. Une défaite retentissante qui a notamment secoué le pays, alors que Lionel Scaloni l'a lui très mauvaise contre l'arbitrage. Angel Di Maria veut déjà se concentrer sur le prochain match.

« À un moment donné, cela pourrait arriver. Maintenant, le Mexique arrive (samedi) et j'espère qu'on prendra les trois points. » Et l'ancien joueur du PSG, aujourd'hui à la Juventus, de regretter, dans des propos rapportés par Marca. « Nous aurions pu gagner 5-0 sereinement (3 buts ont été refusés pour une légère position de hors-jeu en première période, NDLR). Ils sont venus deux ou trois fois dans la surface et les ont mis dedans. » Amertume.