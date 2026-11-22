Sacré exploit pour Le Mans au Vélodrome. Menés 2-0 jusqu’à la 70e minute, les promus se sont finalement imposés 3-2 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, au terme d’un match complètement fou. Forcément, Samuel Yohou était très heureux au coup de sifflet final, comme il l’a fait savoir devant les caméras de Ligue 1+.

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« À la mi-temps on s’est dit que si on n’avait pas envie d’y croire on restait au vestiaire. Marseille a été clinique, ils arrivent à sur-performer. On n’a pas réfléchi, on a joué avec le cœur. Même menés 2-0, on y a cru ! À 35 ans, je prends mon pied. On va profiter », a indiqué le défenseur central de 35 ans.