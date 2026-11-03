Le FC Barcelone vise un jeune talent portugais

Voulant recruter un défenseur central face aux blessures trop récurrentes d’Andreas Christensen, le FC Barcelone surveille les opportunités. Si Josko Gvardiol (Manchester City), Lisandro Martinez (Manchester United) et Alessandro Bastoni (Inter Milan) sont des pistes de longue date, le club catalan cible depuis peu Finn Jeltsch de Stuttgart. Et un nouveau joueur apparaît sur les tablettes des Blaugranas.

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Jeune défenseur de 18 ans, Jordan Arnolin commence à faire son trou du côté d’Estoril et plaît beaucoup aux décisionnaires barcelonais selon Mundo Deportivo. Il a débuté comme titulaire ce samedi lors de la défaite 4-0 contre le FC Porto sous les yeux d’observateurs catalans d’après Record.