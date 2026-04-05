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Ligue 1

Angers : Alexandre Dujeux se réjouit du nul contre Lyon

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Alexandre Dujeux @Maxppp
Angers 0-0 Lyon

Après la gifle reçue à Lens (5-0) avant la trêve, les Angevins ont su relever la tête de la plus belle des manières en accrochant l’OL sur leur pelouse ce dimanche (0-0). Dans une rencontre globalement terne, le SCO a su tenir face à des Lyonnais soporifiques mais qui n’ont su accélérer qu’en fin de rencontre. Un point qui fait du bien aux hommes d’Alexandre Dujeux, douzièmes dans l’élite.

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L’entraîneur angevin n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction en conférence de presse d’après-match, soulignant l’importance de cette réponse après la déroute contre Lens: «déjà, on est contents parce que Lyon, c’est une belle équipe de ce Championnat. On restait sur une défaite à Lens, sur une défaite à domicile ici contre Nice. Donc, il fallait qu’on reparte de l’avant. Ce que j’ai aimé dans ce match, au-delà du résultat, c’est qu’on fait un match nul, 0-0 ça, c’est bien. On était solide alors que le match précédent, on ne l’avait pas été. Réagir avec un clean sheet, notre dixième depuis le début de saison, contre Lyon après en avoir pris cinq à Lens, c’est une bonne réaction.»

Pub. le - MAJ le
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