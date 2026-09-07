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Real Madrid : un journaliste italien fait un cadeau surprenant à José Mourinho

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
José Mourinho @Maxppp

José Mourinho connaît un début de parcours mouvementé sur le banc du Real Madrid. Malgré une entame de saison globalement prometteuse, les Merengues viennent de concéder un premier faux-pas vendredi dernier sur la pelouse du Betis (1-0). Pas vraiment le timing idéal pour préparer la réception de l’Inter Milan ce mardi en Ligue des Champions, d’autant que les retrouvailles s’annoncent particulières pour le Special One face à l’équipe avec laquelle il a soulevé le trophée en 2010.

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Ce lundi, la conférence de presse à Valdebebas a d’ailleurs pris un tournant complètement absurde à la toute fin des échanges. Un journaliste italien s’est approché de Mourinho pour lui tendre…un arroseur de pelouse. Une référence directe au coup de trafalgar du Barça au Camp Nou, quand le club catalan avait déclenché l’arrosage automatique pour gâcher la qualification de son Inter après le match.

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