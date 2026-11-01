« C’est difficile de comprendre » : Paulo Fonseca sort enfin du silence sur son avenir à l’OL

Paulo Fonseca pourrait bien vivre ses dernières semaines sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Alors que le technicien portugais est encore sous contrat jusqu’en juin prochain, le Sporting pousse sérieusement pour le faire revenir au pays. Le club lisboète, qui envisage de se séparer de Rui Borges, a fait de l’entraîneur rhodanien sa priorité absolue. Et le dossier serait bien plus avancé qu’il n’y paraît. Selon la presse portugaise, des discussions ont déjà été entamées et Fonseca serait particulièrement séduit par cette perspective. Un élément pèse lourd dans sa réflexion. Le Sporting est en effet le club de cœur de l’ancien coach de l’AC Milan depuis son enfance. Les dirigeants lisboètes seraient même prêts à lui offrir un salaire proche de celui qu’il perçoit actuellement à Lyon. Plusieurs obstacles financiers restent néanmoins à régler, avec une éventuelle indemnité à verser à l’OL et le coût du licenciement de Rui Borges, prolongé jusqu’en 2028. De quoi alimenter sérieusement les spéculations autour de l’avenir du technicien portugais.

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Sur le terrain, pourtant, Paulo Fonseca a répondu avec une victoire convaincante face à Angers au Groupama Stadium. Dans un contexte forcément particulier, avec les rumeurs de départ qui prennent de l’ampleur, les Lyonnais avaient besoin de renouer avec le succès après leur revers contre le Paris Saint-Germain. Classés 5es au coup d’envoi avec 14 points, les Gones ont globalement répondu présent face à une formation angevine en difficulté au classement. Tout n’a cependant pas été simple pour les Rhodaniens, qui ont échappé de peu à une mauvaise surprise lorsque Prosper Peter a trouvé le poteau de Dominik Greif à la 34e minute. Quatre minutes plus tard, Ernest Nuamah a finalement libéré les siens en reprenant un service de Corentin Tolisso (38e). Plus serein après la pause, l’OL a ensuite attendu les dernières minutes pour définitivement se mettre à l’abri. Déjà passeur décisif, Tolisso a inscrit le deuxième but lyonnais et scellé une victoire importante (2-0) pour permettre à Lyon de retrouver provisoirement le podium. Mais la soirée lyonnaise ne pouvait pas se terminer sans que toutes les questions ne convergent vers son entraîneur.

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Fonseca n’est pas encore parti

Alors que le Sporting pousse pour attirer Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL a été interrogé sur cette piste qui prend de plus en plus d’ampleur. Le technicien portugais a enfin pris la parole sur les rumeurs qui agitent son avenir. « Rien, demain je serai là avec le groupe pour l’entraînement. Il n’y a rien en ce moment. Mes larmes ? C’était un moment émotif, surtout après le deuxième but, quand il (Tolisso) est venu célébrer avec moi. Des contacts ? C’est une possibilité, a expliqué l’ancien coach du LOSC sur Ligue 1+, avant de poursuivre. Lyon est un grand club. Parfois, c’est difficile de comprendre quelles sont les difficultés du club. Ce qu’a fait cette équipe jusqu’à maintenant est incroyable. Nous sommes une famille. En ce moment, tout est possible. Terminer la saison à l’OL ? Je ne sais pas. Comme j’ai dit demain, je serai avec le groupe. J’aime beaucoup travaillé en France, ici à Lyon. Mais demain je serai ici. »

L'OL doit-il se séparer de Paulo Fonseca ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Quelques minutes plus tôt, c’est Corentin Tolisso qui a été interrogé à ce sujet. « Ce que je peux vous dire, c’est que je vois comme vous ce qu’il se dit dans la presse. Je ne suis pas au courant de plus de choses que vous. Il ne nous a pas parlé. Moi personnellement, je veux qu’il reste avec nous. Depuis qu’il est arrivé, il fait un travail exceptionnel. C’est une chance pour l’OL d’avoir un coach comme lui. Bien sûr que je veux qu’il reste le plus longtemps possible. Je l’ai vu pleurer, il était émotif. Je m’étais dit que si je marquais, j’allais célébrer avec lui, parce qu’on ne sait pas de quoi sera fait demain », a conclu le capitaine lyonnais. Reste désormais à savoir si ces déclarations suffiront à calmer les spéculations autour de son avenir. Le feuilleton Fonseca est loin d’avoir livré son épilogue.