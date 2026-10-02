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Espagne : touché à la cheville, Ferran Torres quitte sa sélection et rentre à Paris

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ferran Torres @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour Ferran Torres, l’Espagne et le Paris Saint-Germain. Présent avec la Roja pour les rencontres de Ligue des Nations, l’attaquant de 26 ans ne participera pas aux deux prochains matches qu’il reste à disputer dans cette trêve internationale (demain contre la Tchéquie, le 6 octobre en Croatie). La sélection championne du monde 2026 vient d’annoncer que le Valencien a quitté le rassemblement suite à des douleurs à la cheville. Le PSG prie désormais pour que sa recrue estivale, auteur d’un début de saison canon (7 buts inscrits en 6 matches), soit disponible pour la reprise de la Ligue 1 le 10 octobre prochain face au Mans.

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« Ferran Torres quitte le stage de la sélection espagnole. L’international valencien du PSG souffrait de douleurs à la cheville gauche qui, dans un premier temps, ne l’avaient pas empêché de s’entraîner ni de jouer, mais face à la persistance des symptômes, il a été décidé de le retirer de la sélection afin de privilégier son rétablissement. Les médecins de la Fédération espagnole sont restés en contact permanent avec le service médical de son club depuis le début du stage et l’ensemble du processus a été suivi conjointement. C’est pourquoi Luis de la Fuente a décidé de convoquer l’international U21 Carlos Espí pour qu’il rejoigne le stage de l’équipe nationale A et participe aux rencontres contre la Tchéquie et la Croatie à Oviedo et Split », peut-on lire dans le communiqué.

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