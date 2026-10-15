MLS : pourquoi Antoine Griezmann s’éclate autant à Orlando ?

Antoine Griezmann semble avoir trouvé son bonheur en Floride. Encore buteur dans la nuit de mercredi à jeudi lors du match nul d’Orlando face à Toronto (3-3), l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid enchaîne les performances depuis son arrivée cet été. Mais au-delà de ses statistiques, c’est surtout son rôle sur le terrain qui explique cette réussite. Utilisé comme un numéro 10 très libre par Martín Perelman, le Français peut décrocher au milieu pour participer à la construction, recevoir entre les lignes ou se projeter dans la surface. Ses déplacements permettent d’attirer les défenseurs et de libérer des espaces pour ses partenaires. Selon une analyse publiée sur le site officiel de la MLS, Griezmann figure parmi les huit meilleurs joueurs du championnat pour les passes en profondeur par 90 minutes, parmi ceux ayant disputé au moins quatre rencontres. Une statistique qui illustre sa capacité à accélérer le jeu et à exploiter les appels de ses attaquants.

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Cette liberté lui permet également de changer de rôle en fonction des besoins de son équipe. Lors de la victoire contre le Real Salt Lake (2-1), en août, Griezmann avait commencé en pointe avant de reculer au milieu après l’entrée de Daryl Dike à la pause. Un repositionnement décisif : Orlando, qui n’avait pas tenté la moindre frappe en première période, a terminé la seconde avec treize tirs et deux buts inscrits par le Français. Avec un véritable avant-centre pour occuper les défenseurs centraux, Griezmann peut davantage évoluer dans les espaces intermédiaires, distribuer le jeu et surgir à la finition. Son profil hybride, entre meneur de jeu et deuxième attaquant, permet ainsi à Orlando de modifier son animation offensive sans perdre sa présence dans la surface.

Un leader qui transforme aussi le collectif

Son influence ne se limite toutefois pas à ses qualités techniques. Après le match nul contre Toronto, Daryl Dike a tenu à souligner l’importance du champion du monde 2018 dans le vestiaire. « Comme tout le monde peut le voir avec le nombre de points qu’on a pris depuis qu’il s’est arrivé. C’est une pièce très importante pour nous. Et même en tant qu’individu, il est très important », a expliqué l’attaquant américain, qui a également salué son éthique de travail, son intelligence tactique et son attitude. Griezmann apporte ainsi son expérience à un groupe qui avait connu un début de saison compliqué. Son investissement et sa capacité à faire jouer les autres contribuent à donner davantage de solutions offensives à Orlando, désormais septième de la conférence Est.

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🎥⚽️ Antoine Griezmann s’éclate à Orlando en MLS ! Encore un but pour l’attaquant français ! @MLS https://t.co/NXCN18UKyR — Foot Mercato (@footmercato) October 15, 2026

Le contexte américain joue également un rôle dans cette nouvelle réussite. Passionné depuis longtemps par les sports américains, Griezmann découvre à 35 ans un championnat qu’il rêvait de rejoindre depuis ses 18 ans. Si le niveau de la MLS reste globalement inférieur à celui des grands championnats européens, la compétition attire désormais des joueurs de renommée mondiale, à l’image de Lionel Messi à l’Inter Miami ou de Robert Lewandowski au Chicago Fire. Une concurrence prestigieuse qui peut aussi nourrir les ambitions du Français, lequel avait notamment exprimé son plaisir à l’idée de retrouver Messi comme adversaire. Sur le terrain, les espaces laissés lors des transitions lui permettent d’exploiter sa vision du jeu et sa qualité de passe. Son égalisation contre Toronto, inscrite d’une reprise de volée au second poteau, rappelle également qu’il conserve son instinct de buteur. À Orlando, Griezmann réunit ainsi les conditions idéales pour continuer à prendre du plaisir tout en restant compétitif.