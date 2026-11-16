L’AC Milan prêt à proposer 60M€ pour Endrick

Attaquant du Real Madrid, Endrick connaît un début de saison compliqué. Utilisé à 7 reprises (1 but et 1 passe décisive), il ne compte que 141 minutes de jeu à son actif. Un temps d’expression limité qui laisse entrevoir un départ cet hiver en prêt. Candidat déclaré à sa venue, l’AC Milan pourrait même proposer une offre différente.

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Selon le Corriere dello Sport, les Rossoneri pourraient formuler une offre de 60 millions d’euros pour l’attaquant brésilien de 20 ans. Une proposition avantageuse assortie d’un bonus de 10 millions d’euros et une clause de rachat de 80 millions d’euros. Une formule intéressante pour le Real Madrid qui a déjà utilisé ce stratagème par le passé à plusieurs reprises.