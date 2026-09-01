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Robinio Vaz rejoint Hull City

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Robinio Vaz avec l'AS Roma @Maxppp

Robinio Vaz va déjà quitter la Roma. Arrivé en terres romaines l’hiver dernier, le joueur formé à l’OM est prêté - avec option d’achat - pour une saison Hull City, après avoir disputé 12 rencontres de Serie A et inscrit un but en championnat sur la deuxième partie de saison.

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« Hull City est ravi d’annoncer la signature du jeune attaquant français Robinio Vaz en prêt pour une saison en provenance de Roma, club italien de Serie A. L’accord inclut une option pour rendre le transfert permanent à la fin de la saison 2026/27 », indique le promu en Premier League dans un communiqué officiel.

Pub. le - MAJ le
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