Marseille - Strasbourg : les compositions officielles

Le Vélodrome accueille la dernière affiche de la 27ème journée de Ligue 1 entre l’OM, 2ème avec 55 points (17 V, 4 N, 5 D) et Strasbourg, 17ème avec 22 points (4 V, 10 N, 12 D). Marseille doit s’imposer pour revenir à 8 longueurs du PSG et consolider son statut de dauphin devant les Sang et Or (64 pts). À domicile, les hommes d’Igor Tudor restent sur deux grosses désillusions face au rival parisien (0-3) et en Coupe de France contre Annecy en quart de finale. Les Strasbourgeois, relégables, passeront 15es en cas de nul ou de succès.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Tudor aligne Mbemba, Baleri et Kolasinac en défense. Clauss est présent dans le couloir droit, Tavares dans le gauche, autour de Rongier et Veretout. Ünder et Malinovsky soutiennent Sanchez en pointe. Pour Strasbourg, Sanson est dans le XI et retrouve son ancien stade, tandis que Perrin débute sur le banc.

À lire

OM : le gros coup de moins bien de Matteo Guendouzi

Suivez ce match en direct commenté

La suite après cette publicité

Les compositions

Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier (cap.), Veretout, Tavares - Ünder, Malinovsky - Sanchez

Strasbourg : Sels - Dagba, Guilbert, Nyamsi, Djiku, Delaine - Sanson, Aholou, Liénard (cap.) - Gameiro, Diallo

La suite après cette publicité

À l’occasion de ce match de l’OM, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire 2-0 de l’OM (cotée à 5,60) pour tenter de remporter 56€.