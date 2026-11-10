Real Madrid : Vinicius Jr agacerait beaucoup Jude Bellingham

Vinicius Jr a-t-il perdu sa place dans le onze titulaire du Real Madrid ? C’est la tendance. Suspendu en Liga, le Brésilien a vu Yan Diomandé être très performant à sa place, et l’Ivoirien s’est clairement mis Madrid dans la poche. Pour l’opinion publique merengue, l’ancien du RB Leipzig doit être devant Vinicius Jr. Sur la Cadena COPE, l’ancien gardien du club et de la sélection espagnole Santi Cañizares a aussi révélé que Bellingham n’est pas spécialement fan du Brésilien…

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« Bellingham, quand il est sur le terrain, c’est un gars très généreux. S’il voit qu’un coéquipier ne se donne pas, ça lui casse les pieds. Il y en a d’autres comme Bellingham dans l’équipe, mais Bellingham est celui pour qui c’est le plus visible. […] La solution est difficile. Si Mourinho est capable de faire courir Vinicius et de l’intégrer dans la dynamique de l’équipe, il faudra lui tirer notre chapeau », a indiqué l’ancien gardien. C’est plutôt clair.