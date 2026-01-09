CAN 2025 : le Sénégal sort le Mali et file dans le dernier carré !

Place aux quarts de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations avec ce premier choc entre le Mali et le Sénégal. Le vainqueur de la compétition en 2021 partait avec une longueur d’avance dans cette rencontre face à son voisin, moins bien armé sur le papier mais au cuir tanné. Durant la phase de poules, les Aigles ont tout de même tenu en échec le Maroc (1-1), pays organisateur et grand favori de cette CAN à domicile, et sorti la Tunisie lors du tour précédent aux tirs au but (1-1, 3-2 t.a.b.) après avoir passé la grande majorité du match à dix contre onze. Ces Maliens en ont vu d’autres et démarraient cette confrontation directe sans la moindre retenue.

Ils auraient sans doute dû obtenir un penalty dès la 5e après ce tacle mal maîtrisé par Koulibaly sur Sinayoko. La VAR invalidait ce contact et le bon début de match des hommes de Tom Saintfiet où Sinayoko se montrait à nouveau dangereux (24e). Menacés durant cette entame de match, les Lions de la Teranga prenaient le contrôle du jeu et profitaient de l’indiscipline de Bissouma, averti dès la 23e, des pépins adverses (Djigui Diarra 18e, Amadou Haïdara 45e) et de l’énorme bourde du portier, Djigui Diarra. Sa faute de main sur le centre de Krepin Diatta offrait l’ouverture du score à Iliman Ndiaye (0-1, 27e). Dans la foulée, Gueye aurait même pu doubler la mise (32e).

Djigui Diarra, fautif puis héroïque

La tâche se compliquait davantage avec le second avertissement franchement évitable de Bissouma (45e+3). Déjà menés au score, avant même la pause, les Aigles étaient contraints d’évoluer, une nouvelle fois, en infériorité numérique pour la 3e fois en 5 matchs dans cette CAN. Cette fois, l’obstacle semblait difficilement surmontable face à un adversaire d’une telle qualité. Gueye frôlait encore une fois le break au retour des vestiaires (52e) mais le Mali jouait avec intelligence. Le bloc bas encaissait bien les quelques situations sénégalaises, et parvenait à exploiter les occasions sur de rares contres (48e) et coups de pied arrêtés (57e), obligeant Mendy à rester très vigilant.

Global 35 Possession 65 46 Duels gagnés 54 72 Passes réussies 88

Malgré ces alertes, le Sénégal avait le contrôle des débats, sans parvenir à se mettre à l’abri. La lourde frappe de Mané chauffait les gants de Diarra (65e), encore impeccable sur sa ligne pour repousser la tête de l’entrant Ciss (66e). Fautif lors de l’unique but du match, le gardien des Young Africans remportait encore son duel, seul face à Ciss (76e), et laissait son équipe en vie dans cette rencontre. L’entrée du remuant mais maladroit Mbaye a offert un nouveau souffle bienvenu pour terminer ce match dans la sérénité. Le dernier arrêt de Diarra sur la reprise de volée de Lamine Camara (90e+1) aura eu le mérite d’être spectaculaire. Car c’est bien le Sénégal qui passe, et jouera sa place en finale contre le vainqueur d’Égypte-Côte d’Ivoire.