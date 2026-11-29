La frustration d’Arda Güler lors de la défaite du Real Madrid face à Alavés continue de faire parler en Espagne. Remplacé à l’heure de jeu par le jeune Carlos Espí alors que son équipe courait après le score, le milieu de terrain turc a quitté la pelouse du Santiago Bernabéu visiblement très agacé, filant directement vers le banc sans prendre la peine de saluer son coéquipier ni son entraîneur. Une attitude qui a fortement déplu au journaliste madrilène Tomás Roncero, rédacteur en chef adjoint du quotidien AS, lequel a fermement recadré l’international turc pour ce manque de respect : « Arda Güler ne peut pas quitter le terrain sans saluer Espí et Mourinho, le fair-play est essentiel. »

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Pour le chroniqueur espagnol, la déception légitime de sortir en plein match ne saurait excuser un tel écart de comportement envers un partenaire qui entre pour tenter de renverser la rencontre. Si José Mourinho a choisi de calmer le jeu en conférence de presse en jugeant cette réaction compréhensible chez un compétiteur et en recentrant le débat sur le revers de son équipe, Tomás Roncero refuse de banaliser l’incident. Selon lui, la rancœur du joueur ne doit jamais primer sur les règles élémentaires de solidarité et de politesse au sein du vestiaire merengue.