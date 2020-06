Bundesliga : les joueurs qui ont rendu hommage à George Floyd ne seront pas sanctionnés

La dernière journée de Bundesliga a été le théâtre de plusieurs hommages des joueurs à George Floyd, afro-américain tué lors d'un contrôle de police outre-Atlantique. Jadon Sancho et Achraf Hakimi, via le message « justice pour George Floyd » sur un maillot en dessous de leur tenue de match, Marcus Thuram en posant le genou à terre après son but contre l'Union Berlin, ou encore Weston McKennie (Schalke 04) via un brassard. À la suite de ces hommages, la Fédération allemande de football (DFB) a mis en garde les joueurs concernés car « aucun slogan, message, aucune image à caractère politique, religieux ou personnel » ne doit être manifesté sur le rectangle vert.

Une sanction était donc possible mais la DFB a annoncé ce mercredi qu'elle ne punirait pas les quatre hommes concernés. « La commission de contrôle de la Fédération allemande de football (DFB) n'aura aucune procédure contre les joueurs de Bundesliga en raison de leurs déclarations de solidarité et de lutte contre le racisme dans le cas de feu l'américain George Floyd. Le panel a également l'intention de maintenir cette ligne dans de nouvelles campagnes anti-racisme pour marquer la mort violente de George Floyd les jours de match à venir », peut-on lire dans le communiqué de l'instance. Le président de la DFB, Fritz Keller, a salué cette décision du comité de contrôle de la Fédération. « J'en suis très heureux », a-t-il rapporté.