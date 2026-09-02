OM : les transferts d’Iliman Ndiaye et Jonathan Rowe vont rapporter un joli chèque

L’OM va profiter des transferts de deux de ses anciens joueurs pour récupérer une somme importante. Selon L’Équipe, le club marseillais devrait toucher près de 8 millions d’euros grâce aux mouvements d’Iliman Ndiaye et Jonathan Rowe. La plus grosse partie provient du transfert de Ndiaye d’Everton à Manchester City pour près de 75 millions d’euros. Lors de sa vente au club anglais en 2024 pour 19 millions d’euros, plus 2 millions de bonus, Marseille avait négocié 10 % sur la plus-value réalisée lors d’une future revente. Cette clause devrait lui rapporter près de 5 millions d’euros, auxquels s’ajoute environ 0,5 % du montant du transfert au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA.

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L’OM va également récupérer au moins 2,65 millions d’euros grâce au départ de Jonathan Rowe de Bologne vers l’Atalanta. L’ailier anglais est prêté pour 5 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire de 30 millions. Lors de sa vente à Bologne l’été dernier pour 17,5 millions d’euros, Marseille avait conservé 10 % sur la plus-value à la revente et négocié un bonus d’un million d’euros si le joueur était ensuite transféré pour plus de 20 millions. Cette somme ne sera toutefois encaissée que lorsque l’option d’achat de l’Atalanta sera effectivement levée. Au total, les départs de Ndiaye et Rowe pourraient donc permettre à l’OM de récupérer près de 8 millions d’euros.