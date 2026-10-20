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Ligue des Champions

Le Séville FC menace d’engager des actions en justice après le match contre le Real Madrid

Par Samuel Zemour
1 min.
Lucas Stassin @Maxppp
Real Madrid 4-1 Séville

Le Séville FC a officiellement saisi la Liga pour dénoncer un traitement inégal dans la diffusion de plusieurs actions litigieuses lors de sa défaite face au Real Madrid (4-1). Le club andalou pointe notamment l’absence de ralentis suffisants sur certaines situations controversées, ainsi que l’omission de ces séquences dans le résumé officiel de la rencontre. Il rejette catégoriquement les critères de réalisation audiovisuelle exposés par un responsable de LaLiga.

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Le club réclame désormais l’ensemble des images originales, les plans de caméra et les protocoles encadrant les retransmissions afin d’examiner d’éventuelles actions en justice. Il demande également une enquête et des mesures correctives pour garantir un traitement équitable entre les équipes. Enfin, le Séville FC a exprimé son profond désaccord avec le Comité technique des arbitres (CTA) concernant les décisions polémiques du match, malgré des échanges menés dans le respect mutuel.

Pub. le - MAJ le
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