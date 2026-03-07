Menu Rechercher
EdF : Éli Junior Kroupi vise la Coupe du Monde

International français depuis les U16, Éli Junior Kroupi rêve logiquement d’atteindre les A désormais. La saison qu’il réalise sous les couleurs de Bournemouth en Premier League (24 matchs, 8 buts) n’a pas dû échapper au sélectionneur Didier Deschamps, et l’attaquant de 19 ans veut s’autoriser de rêver du Mondial cet été.

«Si tu parlais avec un joueur et qu’il te dit qu’il n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde, c’est qu’il n’a pas envie de jouer au foot, confie-t-il dans Téléfoot. Forcément, jouer une Coupe du Monde avec son pays, ce serait incroyable. Après, comme je l’ai dit, c’est pas le plus important, c’est une étape on va dire, donc si elle doit arriver elle arrive, si elle ne doit pas arriver, je me dis que je devrais travailler pour arriver à cet objectif-là. Je vais juste continuer à rester focus dans mon club pour pouvoir performer après.»

