La promesse de l’Atlético faite à Julián Álvarez pour faciliter son départ

L’Atlético de Madrid aurait pris un engagement important auprès de Julián Álvarez concernant son avenir. Selon Pipi Estrada, Miguel Ángel Gil Marín aurait promis à l’attaquant argentin de réduire sa clause libératoire s’il dépasse la barre des 20 buts cette saison. Une condition qui pourrait considérablement faciliter un transfert l’été prochain, alors qu’Arsenal et surtout le FC Barcelone sont présentés comme des destinations possibles. « Miguel Ángel Gil Marín a promis à Julián que s’il atteignait 20 buts, il réduirait sa clause libératoire », affirme Pipi Estrada. D’autres journalistes de l’émission El Chiringuito, Jota Jordi et José Álvarez, ne confirment pas précisément cette condition des 20 buts, mais assurent eux aussi que la position de l’Atlético concernant une future vente de son attaquant a évolué.

La suite après cette publicité

Cette ouverture intervient après plusieurs semaines délicates entre Álvarez et son club depuis la fermeture du mercato. L’Argentin aurait traversé une période personnelle difficile avant que la situation ne s’apaise progressivement. Son investissement à l’entraînement et sa prestation contre Liverpool à Anfield auraient notamment été très appréciés en interne. Gil Marín aurait d’ailleurs personnellement appelé le joueur après cette rencontre pour le féliciter de son niveau et de son attitude malgré la défaite. Álvarez reste pour l’instant pleinement intégré au projet de Diego Simeone et devrait conserver un rôle majeur cette saison, alors que l’Atlético doit notamment affronter prochainement le Real Madrid dans le derby.