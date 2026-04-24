L’Italie veut frapper fort et attirer Pep Guardiola !

C’est un traumatisme qui se répète et qui commence à ressembler à une malédiction. Il y a quelques semaines, l’Italie s’est inclinée en finale des barrages de qualification au Mondial 2026, en Bosnie-Herzégovine (1-1 a.p., 4-1 aux tirs au but). Le troisième échec de qualification consécutif pour une Coupe du monde. Une honte totale. Gennaro Gattuso, nommé sélectionneur pour reconstruire après le chaos de 2022, n’a évidemment pas résisté à cette nouvelle humiliation du football italien. Depuis, la presse italienne expliquait qu’une révolution était attendue au sein de la Federazione Italiana Giuoco Calcio, qui ne peut plus se permettre de naviguer à vue. La qualification pour le Mondial 2030 est déjà dans le viseur, et le prochain sélectionneur aura une mission délicate.

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Pour reconstruire, la FIGC a d’abord pensé aux noms les plus évidents et pas les plus intéressants pour une "révolution". Roberto Mancini, qui avait déjà occupé le poste entre 2018 et 2023 et mené la Nazionale au sacre à l’Euro 2021, avant d’être lui-même le sélectionneur en poste lors de l’élimination en barrages du Mondial 2022 contre la Macédoine du Nord. Antonio Conte, sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2027, qui a lui aussi déjà dirigé la sélection entre 2014 et 2016. Mais c’est un nouveau nom, plus inattendu, qui retient l’attention ce vendredi matin : Pep Guardiola. La Gazzetta dello Sport indique que la Fédération italienne va tenter sa chance avec un coup de pouce de ses sponsors pour financer un salaire estimé à 23 millions d’euros annuels à Manchester City.

Conte, Mancini… et Guardiola

Et le timing, pour une fois, pourrait jouer en faveur des Azzurri. Guardiola est en fin de bail à City en juin 2027, mais il a lui-même semé le doute depuis plusieurs mois sur la suite. Sa saison 2024-2025 était celle d’un cycle qui s’achève. Si cette saison, il chasse le titre de Premier League, cela pourrait tout de même être sa dernière danse dans une équipe qu’il entraîne depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis, l’ancien coach du Barça a aussi toujours montré publiquement ses envies de sélection. « J’aimerais entraîner une équipe nationale : sud-américaine, européenne… Je veux avoir l’expérience d’une Copa America », avait-il confié. Et une source proche de son entourage précise qu’en cas de départ de City, une pause suivie d’un poste en sélection serait l’option la plus probable. L’Italie, pays du calcio, pays qu’il connaît, il y a vécu et parle la langue, coche beaucoup de cases.

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Reste des doutes sur une éventuelle réussite dans le contexte italien. Guardiola n’a jamais dirigé une sélection nationale, et sa philosophie de jeu hyper-positionnelle, construite sur des semaines d’entraînement quotidien, est par nature plus difficile à appliquer avec des joueurs qui se retrouvent dix jours par-ci par-là. Allegri, dont le nom circule également ces dernières semaines, serait une option plus immédiatement applicable. Mais l’Italie a besoin d’un électrochoc, et Guardiola incarne ce renouveau possible. Surtout que d’après le journal au papier rose, l’entourage du coach espagnol n’a clairement pas fermé la porte à cette idée qui pourrait bien le tenter. Une idée pas si impossible que ça donc et qui semble arriver au meilleur moment… À suivre.