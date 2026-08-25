Bordeaux : Diego Rolan propose son aide aux Girondins

Les Girondins de Bordeaux sont plus que jamais au bord du gouffre. Relégué administrativement en National 2 puis en Région 1, le club au scapulaire traverse les heures les plus sombres de son histoire. Les Marine et Blanc peuvent toutefois compter sur le soutien des amoureux du club. Et Diego Rolan en fait partie. Joueur de Bordeaux de janvier 2013 à juillet 2018, l’attaquant uruguayen âgé de 33 ans n’a pas encore raccroché les crampons (il joue au CS Cerrito en 2e division uruguayenne), mais il vient de proposer son aide via un message publié sur son compte X.

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« Bonjour. Je souhaite te transmettre quelque chose qui me tient profondément à cœur. Si, à un moment donné, je peux apporter mon aide aux Girondins de Bordeaux dans ce processus de reconstruction, je veux que tu saches que je serai pleinement disposé à le faire. Tout ce que je pourrai apporter, je le ferai avec une seule priorité : l’intérêt et l’avenir du club. Mes intérêts personnels ne passeront jamais avant ceux des Girondins. L’amour et le respect que j’ai pour ce club et pour la ville de Bordeaux font que, pour moi, les Girondins représentent bien plus qu’un simple club de football. C’est une histoire, une identité, un patrimoine et une véritable institution pour Bordeaux et ses supporters. Je connais l’importance de ce que représentent les Girondins, leur histoire, leurs supporters et tous ceux qui ont eu la chance de faire partie de cette grande famille. Mon plus grand souhait est de voir le club retrouver la place qu’il mérite : la première division du football français. Mais pour y parvenir, il faudra du travail, du professionnalisme, de la rigueur et surtout un projet sérieux, solide et construit sur le long terme. Si un jour je peux contribuer, à mon niveau, à cette reconstruction, je le ferai avec énormément de respect, de détermination et de passion. Parce que lorsqu’il s’agit des Girondins de Bordeaux, je voudrai toujours le meilleur pour le club, pour ses supporters et pour Bordeaux. C’est avant tout une question de cœur. Allez bordeaux ».