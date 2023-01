Les compositions probables de Riyadh Season - PSG

La suite après cette publicité

Ce n’est pas un match comme les autres. Parti en tournée en Arabie Saoudite et au Qatar durant moins de trois jours, le PSG affronte en match amical (à 18h) une sélection composée de joueurs d’Al Hilal et d’Al Nassr, la toute nouvelle équipe de Cristiano Ronaldo. C’est d’ailleurs le principal intérêt de cette rencontre, outre le fait que le club français empoche entre 10 et 15 M€, le nouveau, et peut-être dernier duel attendu entre la star portugaise et son grand rival de ces 15 dernières années, Leo Messi.

Les deux hommes seront évidemment présents sur la pelouse, l’ancien Madrilène étant même le capitaine de cette sélection bigarrée, nommée Riyadh Season qui devrait s’articuler autour d’un 3-4-3 organisé par Marcelo Gallardo. Dans les buts, on retrouvera Al-Owais, le portier titulaire de la sélection saoudienne durant le Mondial. En défense, le Coréen Jang serait associé à Al-Amri, nouveau coéquipier de CR7 à Al Hilal, et de Madu. Au milieu de terrain, des noms plus familiers seront probablement alignés sur la pelouse au coup d’envoi.

Ancien de Benfica ou encore de Besiktas, Talisca démarrerait sur le côté droit, avec le Péruvien André Carrillo sur l’autre aile. Dans l’axe, l’ancien Marseillais Luiz Gustavo est annoncé, associé à un autre Brésilien en la personne de Matheus Pereira, qui a joué pour le Sporting CP et West Bromwich notamment. Enfin devant, Pity Martinez, qui a brillé du côté de River Plate, évoluerait un cran en-dessous le duo d’attaque. Ce dernier devrait être constitué de Moussa Marega (ex Porto) et de Cristiano Ronaldo.

Du côté du PSG, Christophe Galtier alignerait une formation presque type. Navas est attendu dans le but à la place de Donnarumma. Hakimi et Bernat commenceraient sur les côtés de la défense, entourant une charnière centrale Marquinhos-Ramos. Retour à la défense à 4 donc et au 4-3-3 puisque Fabian Ruiz, Renato Sanches, en manque de temps de jeu, et Carlos Soler débuteraient cette rencontre particulière. Critiqué après Rennes, Neymar sera titulaire en soutien de Leo Messi et de Kylian Mbappé. Les stars seront au rendez-vous.