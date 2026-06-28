CdM 2026 : le Maroc, équipe la moins épargnée depuis le début du tournoi

Le Maroc n’a décidément pas été gâté par cette Coupe du monde 2026. Deuxième de son groupe avec le même nombre de points que le Brésil (7 points), les Lions de l’Atlas ont réalisé une phase de groupes solide mais ont été devancés à la différence de buts. Une situation qui les condamne à retrouver les Pays-Bas, premiers de leur poule, dès les 16es de finale. Un tirage particulièrement cruel pour les hommes de Mohamed Ouahbi, qui avaient pourtant répondu présents lors du premier tour.

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Depuis le début de la compétition, le Maroc est d’ailleurs la seule nation à avoir déjà affronté, ou à devoir affronter, deux équipes du Top 10 du classement FIFA : le Brésil (5e) lors de la phase de groupes, puis les Pays-Bas (7e) en seizièmes de finale, alors que les Lions de l’Atlas occupent eux-mêmes la 6e place mondiale. De quoi alimenter les critiques sur le nouveau format à 48 équipes. Alors que certains meilleurs troisièmes ont hérité d’affiches beaucoup plus abordables et que des deuxièmes de groupe s’affronteront directement, comme le Canada et l’Afrique du Sud, le Maroc doit donc réussir à sortir la sélection néerlandaise qui fait partie des candidats au sacre final.