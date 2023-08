Tottenham : Ange Postecoglou confirme le départ de Harry Kane

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de faire sa première apparition officielle sur le banc des Spurs lors du déplacement à Brentford (dimanche, 15h), l’entraîneur grec de Tottenham Ange Postecoglou a confirmé le départ de son attaquant anglais Harry Kane, pour le Bayern Munich : «il faut dire que je n’ai pas de compte-rendu détaillé de toute l’affaire, mais il est juste de dire qu’elle a progressé à un point tel qu’il semble qu’elle va se produire. Cela nous donne de la clarté et, à moins que quelque chose d’imprévu ne se produise, nous irons de l’avant. (…) Harry et moi avons discuté le premier jour. Il a été franc et honnête en disant que s’il y avait un accord, il partirait. Il voulait que la décision soit prise avant le premier match et c’est ce que je préférais aussi.»

Le nouveau technicien londonien s’est également confié sur la politique du club pour pallier le départ d’un buteur à 280 réalisations sous le maillot blanc en 435 matches toutes compétitions confondues. «Je ne pense pas que cela fonctionne de cette manière [donner à Daniel Levy une liste de buteurs à obtenir]. Ce n’est pas comme la liste des courses à faire en famille pour aller chercher du lait et du pain pour les enfants. Toute ma stratégie a consisté à dire qu’il était peu probable qu’Harry soit là, donc ce n’est pas comme si nous avions fait un pow-wow ce matin. Je ne pense pas qu’il y ait un remplaçant pour Harry. Pour être honnête, cela fait un moment que nous planifions tout cela. Il n’est pas nécessaire de faire beaucoup de recherches pour savoir que cela allait se produire. Nos activités jusqu’à présent le reflètent.»