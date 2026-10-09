La presse espagnole évoque une arrivée d’Haaland en Liga !

Depuis fin septembre, Manchester City est au cœur de la tourmente. Le club mancunien a été reconnu coupable par une commission indépendante de graves infractions financières commises entre 2009 et 2018. Les Sky Blues sont notamment accusés d’avoir eu recours à de faux contrats avec des partenaires commerciaux pour gonfler leurs revenus et contourner les règles financières de la Premier League et de l’UEFA. Une décision que Manchester City conteste et contre laquelle le club a annoncé faire appel. Les sanctions, qui pourraient aller d’une simple amende à une exclusion du championnat, restent à déterminer.

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En attendant l’issue de la procédure, les acteurs du football mondial suivent de près cette affaire, dont les conséquences pourraient peser sur l’avenir des stars de City. Parmi elles, Erling Haaland suscite particulièrement l’attention. L’attaquant norvégien, âgé de 26 ans, attire naturellement les convoitises des plus grands clubs européens. Dans ce contexte, un départ du buteur aux 169 buts en 205 apparitions, ne peut être exclu, selon Fabrizio Romano. L’Espagne pourrait notamment constituer une destination possible.

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Le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent Haaland

« Je ne serais pas surpris de le voir jouer en Espagne d’ici peu, c’est une possibilité qu’on ne peut écarter, que ce soit dans deux, trois, quatre ou cinq ans… Le FC Barcelone et le Real Madrid suivent de près Haaland depuis ses débuts au Borussia Dortmund », a rappelé Romano. Le journaliste italien a toutefois nuancé ses propos, soulignant que « pour l’instant, Haaland est entièrement concentré sur Manchester City ». « Il est très respectueux, il a prolongé son contrat et il n’y aura ni appels ni discussions dans les prochains jours. »

Jeudi, Haaland a également pris la parole pour appeler les supporters de City à rester unis malgré la tempête que traverse actuellement le club anglais. « Je tiens beaucoup au club, je dois le dire. Je tiens beaucoup aux supporters, car je suis moi-même un supporter, et je partage leurs sentiments », avait-il déclaré. Sous contrat jusqu’en 2034 et estimé à 220 millions d’euros par Transfermarkt, l’attaquant norvégien suscite donc l’intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid. Reste à savoir si les deux géants espagnols tenteront de passer à l’action.