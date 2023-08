Manchester City dévoile son maillot extérieur pour la saison 2023-2024

Après un maillot domicile aux traditionnelles couleurs du club, le bleu ciel et le blanc, Manchester City dévoile cette fois la deuxième tunique que porteront les joueurs de Pep Guardiola lors de la saison 2023-2024, avec comme objectif de réitérer l’exploit du triplé Premier League-Ligue des champions-FA Cup réalisé l’an passé, et pourquoi pas y ajouter une Coupe de la Ligue anglaise, lors de laquelle les Skyblues ont été éliminés en quart de finale contre Southampton. Et pour son maillot extérieur, Puma a opté pour un vêtement bicolore, avec du blanc et quelques motifs un peu plus foncés en forme de moulin, ainsi que du grenat, tandis que le doré fait ressortir les logos à l’avant de la tunique.

«À l’image de la ville elle-même, le nouveau maillot est « un peu différent. » Manchester est réputée pour son ère industrielle, son histoire et son patrimoine. Le nouveau kit Away s’inspire des moulins imposants, des entrepôts animés et de l’industrie de la ville. L’impression graphique ton sur ton donne au maillot une touche rétro et s’inspire des motifs de tissage de Manchester. Pour compléter la base blanche classique, des couleurs ont été ajoutées au maillot qui honorent l’héritage créatif de la ville, notamment des flammes dorées vibrantes, inspirées de la célèbre briqueterie d’Ancoats, à Manchester», peut-on lire dans le communiqué mancunien.

