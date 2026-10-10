PL : Tottenham arrache le nul à Manchester United au bout du suspense

Dans le cadre de la sixième journée de Premier League, Manchester United recevait Tottenham à Old Trafford pour un duel entre deux équipes en grande difficulté depuis le début de saison. Avec une seule victoire en cinq rencontres, les Red Devils de Michael Carrick espéraient se relancer face à des Spurs derniers du championnat avec seulement deux points. Pourtant, ce sont les hommes de Roberto De Zerbi qui prenaient immédiatement les commandes de la rencontre. Dès la 3e minute, Dominic Solanke profitait d’une mauvaise relance de Senne Lammens pour se procurer une énorme occasion, mais le portier belge se rattrapait avec une superbe parade. Fidèles aux principes de leur entraîneur, les Londoniens imposaient un pressing haut et constant, empêchant Manchester United de ressortir proprement le ballon. Une domination qui aurait pu être récompensée à la 20e minute, mais une frappe à ras de terre depuis le point de penalty frôlait le poteau mancunien. Progressivement, les locaux parvenaient à desserrer l’étau sous l’impulsion de Bruno Fernandes. Amad Diallo se procurait une occasion à la 33e minute, sans parvenir à tromper Antonín Kinský, avant que Conor Gallagher ne manque à son tour l’ouverture du score après une erreur de Leny Yoro, Lammens intervenant parfaitement du pied (41e). Malgré une première période largement dominée par Tottenham, les deux formations regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), les Spurs restant muets à la pause pour la sixième fois en autant de rencontres de championnat.

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Au retour des vestiaires, Manchester United affichait de meilleures intentions, avec davantage de maîtrise technique et de fluidité dans les transmissions. Tottenham continuait néanmoins de se montrer dangereux, notamment grâce à Savinho, dont une percée obligeait Luke Shaw à intervenir sur sa ligne (48e), avant que Dominic Solanke ne manque le cadre sur un centre du Brésilien (50e). À la 54e minute, Youri Tielemans pensait ouvrir le score sur un service de Matheus Cunha, mais le ballon était préalablement sorti des limites du terrain. L’entrée de Joshua Zirkzee permettait ensuite aux Mancuniens de mieux conserver le ballon et de trouver davantage de solutions offensives. Un regain de forme récompensé à la 72e minute, lorsque Bryan Mbeumo concluait une belle combinaison sur le côté gauche. Servi par Cunha, le Camerounais réalisait un contrôle orienté avant de tromper Kinský d’une frappe croisée du gauche (1-0). Six minutes plus tard, Tottenham se retrouvait à dix après l’expulsion directe de Rodrigo Bentancur, coupable d’un tacle dangereux puis d’un coup de tête sur Luke Shaw (78e). Alors que Manchester United semblait se diriger vers une victoire précieuse, les Spurs arrachaient finalement l’égalisation dans le temps additionnel. Sur un centre de Sandro Tonali, Solanke prenait le meilleur sur Lisandro Martínez pour remettre les deux équipes à égalité (1-1). Un but salvateur pour le capitaine londonien, qui permet à Tottenham de remonter à la 18e place avec trois points, sans toutefois décrocher sa première victoire de la saison. Manchester United reste 12e avec six unités. Les Red Devils se déplaceront à Leeds dimanche prochain à 15 heures, tandis que Tottenham recevra Coventry le lendemain à 21 heures.