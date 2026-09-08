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Ligue des Champions

LdC : 8 absents dans le groupe du Real Madrid face à l’Inter

Par Dahbia Hattabi
1 min.
José Mourinho et Vinicius Jr @Maxppp
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Ce soir, la Ligue des Champions est de retour. Le Real Madrid va accueillir à 21 heures l’Inter pour le choc de cette première soirée (match à suivre en direct en live commenté sur notre site). Pour cette rencontre, José Mourinho a convoqué un groupe de 22 joueurs.

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Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Yan Diomandé, Jude Bellingham ou encore Thibaut Courtois sont présents. Même chose pour Aurélien Tchouameni, Thiago Pitarch et Endrick, de retour dans le groupe. En revanche, Eder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo et Raul Asenscio (blessures) ainsi qu’Edurardo Camavinga, Bernardo Silva et Arda Güler (suspendus) sont absents. Idem pour Andriy Lunin qui souffre de la grippe. Au total, huit joueurs manquent à l’appel. Le staff a dû faire appel à Sergio Mestre, Javi Navarro, Mario Rivas et Cestero pour ce choc.

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