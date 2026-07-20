Le FC Barcelone veut désormais tout faire pour empêcher Ferran Torres de partir au PSG !

L’éternel second couteau qui devient le personnage principal. Ferran Torres est désormais un héros pour la vie, grâce à son but vainqueur à la 106e minute lors de la finale entre l’Espagne et l’Argentine. Un but accueilli comme un soulagement immense par les Espagnols, et une grande partie des amoureux du football, mais aussi peut-être comme une mauvaise nouvelle par les dirigeants du Paris Saint-Germain.

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Comme nous vous l’avons relaté, le PSG a ciblé Ferran Torres depuis plusieurs semaines, car il représente le profil souhaité par Luis Enrique pour son attaque. Polyvalent (capable de jouer dans l’axe et sur une aile), il serait l’alternative idéale d’Ousmane Dembélé dans un rôle de faux numéro 9, avec une technique et une vision de jeu compatibles avec le style voulu par le coach du PSG. Et il arrive en fin de contrat en 2027, sans avoir encore reçu de proposition de prolongation de la part du Barça. Mais ce but pourrait avoir tout changé.

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Le Barça change son fusil d’épaule

Selon le journal espagnol Sport, le club catalan compte passer à l’action pour prolonger son joueur, âgé de 26 ans. « La stratégie du Barça consiste à convaincre l’attaquant de signer un nouveau contrat, bien que la prolongation ne prendrait effet qu’en septembre prochain en raison des contraintes liées au plafond salarial », écrit le journal, qui est conscient aussi que le Barça n’a pas tout bien fait pour convaincre Ferran Torres de continuer l’aventure.

En ciblant ouvertement Julian Alvarez, dans la quête d’un successeur à Robert Lewandowski, le club catalan a envoyé un message clair à l’international espagnol : il ne sera pas le titulaire au poste de numéro 9. De quoi le pousser à envisager un départ, alors que le PSG lui a fait part de ses intentions. A Paris aussi, la concurrence est rude, mais Luis Enrique l’apprécie beaucoup et avait lancé sa carrière internationale avec l’Espagne. Pour le Barça, ce dossier revêt subitement une dimension symbolique, en plus de l’aspect sportif. Un départ de Ferran Torres l’obligerait à recruter deux attaquants…