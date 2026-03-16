Le communiqué cinglant des supporters de Bordeaux

Grosse tension entre l’association de supporters North Gate et les Girondins de Bordeaux. Par le biais d’un communiqué publié ce lundi, le groupe de supporters affirme avoir été informée samedi par le vice-président du club bordelais, Arnaud De Carli, qu’il n’était plus reconnu officiellement comme un groupe de supporters du club. La North Gate explique qu’il lui est désormais « interdit d’accéder au stade avec du matériel, y compris les bâches ». Une décision prise après « la condamnation récente de deux membres de notre groupe, impliqués dans une affaire qui ne relève pas de la responsabilité de notre association ». Les supporters assurent que « ces faits relèvent d’actes individuels » et que les deux personnes « ont pleinement assumé leurs responsabilités et ont été lourdement condamnées par le tribunal de Bordeaux », tout en dénonçant « la décision du club, qui choisit de sanctionner collectivement le groupe ».

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La North Gate estime aussi que « le traitement réservé aux différents groupes de supporters du club n’est pas équitable ». Elle affirme que sa mise à l’écart dépasse le cadre judiciaire : « notre groupe est né pour apporter une voix dissonante et indépendante, en opposition à la direction actuelle. Cette liberté de ton semble aujourd’hui déranger ». Le groupe de supporters assure toutefois vouloir privilégier l’apaisement : « depuis plusieurs années, nous demandons la mise en place d’un véritable dialogue entre les groupes et le club » et « le dialogue restera notre solution privilégiée ».